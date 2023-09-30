مباحثات أردنية إيرلندية لتعزيز العلاقات الثنائية البرلمانية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور أحمد الخلايلة، رئيس مجلس النواب الإيرلندي، سين فيرغيل، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات بين البلدين، خصوصًا البرلمانية منها.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء الذي عُقد في مجلس النواب الإيرلندي، العديد من القضايا، كالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، وقضية اللاجئين السوريين في المملكة، واللاجئين الأوكرانيين في إيرلندا، وما يتحمله البلدان لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشاد الخلايلة وفيرغيل ، طبقا لبيان مجلس النواب الأردني، بدور الملك عبدالله الثاني في جلب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تعيشها المنطقة.

وفي محور آخر، بحث الجانبان مسألة استقطاب العمالة الأردنية الماهرة في مختلف القطاعات، للعمل في إيرلندا، حيث أبدى فيرغيل استعداد بلاده لاستقبال العمالة الأردنية، مُثنيًا على سمعتها المُتميزة، خصوصًا في قطاعات: الإنشاءات، الطب ومُقدمي الرعاية الصحية.

وأشار إلى فيرغيل إلى إمكانية التنسيق مُباشرة بين حكومتي الأردن وإيرلندا، للبدء في اتخاذ خطوات فعلية بهذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، وجه الخلايلة وفيرغيل الدعوة لتبادل الزيارات على مُستوى مجلسي النواب الأردني والإيرلندي، خلال الفترة المُقبلة، فيما تبادل الجانبين الدرعين التذكاريين لمجلسي النواب والإيرلندي.