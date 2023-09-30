السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون سبور على بنديك بالدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بنديك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول، في الجولة السابعة من الدوري التركي.

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تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون سبور ضد بنديك بالدوري التركي

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بمشاركة تريزيجيه ..طرابزون سبور يضرب بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

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تريزيجيه يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات طرابوزن التركي

سجل بول أوناتشو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف باكاسيتاس الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل إندري هدف تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة 36.

شارك محمود حسن تريزيجيه في اللقاء أساسيا منذ بدايته حتى الدقيقة 68، وقدم أداءا جيدا في المباراة، والتي تعد الثانية له منذ العودة من الإصابة التي كان قد تعرض في كتفه.

وكان تريزيجيه صنع هدفا في خسارة طرابزون بثلاث أهداف مقابل هدفين أمام هاتاي سبور في الجولة الماضية من مسابقة الدوري التركي.


 

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