تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون سبور على بنديك بالدوري التركي

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بنديك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول، في الجولة السابعة من الدوري التركي.

سجل بول أوناتشو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف باكاسيتاس الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل إندري هدف تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة 36.

شارك محمود حسن تريزيجيه في اللقاء أساسيا منذ بدايته حتى الدقيقة 68، وقدم أداءا جيدا في المباراة، والتي تعد الثانية له منذ العودة من الإصابة التي كان قد تعرض في كتفه.

وكان تريزيجيه صنع هدفا في خسارة طرابزون بثلاث أهداف مقابل هدفين أمام هاتاي سبور في الجولة الماضية من مسابقة الدوري التركي.





