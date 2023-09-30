وكيل تعليم قنا يتابع بدء الدراسة بالمدارس

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024م والتى تبدأ اليوم فى عدد من مدارس المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية واستقبال الطلاب داخل المدارس.

رافقه خلال الجولة مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة وحسين ذكى، مدير إدارة المدرسة.

وشارك وكيل الوزارة طلاب الصف الأول الابتدائي طابور الصباح المدرسي واستمع لفقرات الإذاعة الصباحية التى تضمنت مجموعة من الفقرات الخاصة باحتفالات نصر أكتوبر المجيدة قدمها طلبة وطالبات المدرسة وعدد من العروض والفقرات الفنية وهنأ المعلمين والطلاب بالمدرسة لبدء العام الدراسي الجديد مثنيًا على أدائهم المميز لمراسم الطابور ووجه السيد بتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي مميز.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال طلابها بالعام الدراسى الجديد 2023/2024 اليوم السبت، للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين والأحد بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة بعدد 2141 مدرسة لاستقبال 854100 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة.