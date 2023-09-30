العثور علي 5 جثث داخل منزل بجوار نقطة شرطة نجع سبع مركز أسيوط

عثرت الأجهزة الامنية بمديرية أمن أسيوط على عدد 5 جثث داخل منزل بجوار نقطة شرطة نجع سبع التابع لمركز أسيوط.

وهم كالآتى:

نهاد .م 30 عامًا، وشيماء .م 11عامًا، وإسراء .م 8 سنوات، وعبدالراضي. م 7سنوات، ومحمد .م 5 سنوات،

جارٍ نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف النيابة للعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أسيوط يفيد بالعثور على عدد 5 جثث داخل منزل وتم نقل الجثث تحت تصرف النيابة إلى المستشفى للعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.



حرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.