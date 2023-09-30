السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن يشارك في احتفال لتقليد الكاردينالات الجدد بمقر الفاتيكان

الأردن
الأردن

 

 

شارك أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم السبت، بمقر الفاتيكان في روما، في احتفال لتقليد الكاردينالات الجدد، والذي نُصِّب خلاله، بطريرك المدينة المقدسة، بييرباتيستا بيتسابالا، كاردينالاً وعضواً في مجمع الكرادلة من قبل قداسة البابا فرانسيس في حاضرة الفاتيكان. 

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وقد شهد الاحتفال مشاركة عددٍ من أعضاء مجلس النواب الأردني، فيما تأتي دعوة المملكة إلى هذا الاحتفال، تأكيدًا على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. 

وأشار بيان وزارة الخارجية الأردنية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها البابا كاردينالاً للأراضي المقدسة، والذي سيكون عضواً في مجمع الكرادلة، الذي يرشح الحبر الأعظم من بين أعضائه، ويمارس كاردينال المدينة المقدسة أعماله كممثل أعلى للبابا في فلسطين والأردن، من مقر البطريركية اللاتينية في القدس، وتتبع له مطرانية الأردن بكنائسها ومدارسها وكل العمليات التابعة لها.

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