تعليم الشرقية يُنهي استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

ولفت إلى نحو 4 آلاف و 724 مدرسة مستعدة غدا الأحد لاستقبال مليون و 940 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد مع محمد رمضان غريب وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومديري الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني، ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ومجلس الآمناء والأباء والمعلمين؛ للإطمئنان على جاهزية مدارس الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدارسي الجديد 2023 / 2024.

وأكد الرشيدي إنه تم الإنتهاء من تجهيز 4 آلاف 724 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و 940 ألف طالب وطالبة موزعين علي 43923 فصل مدرسي، وذلك بعد دخول مدارس جديدة للخدمة ومدارس أخرى ضمن مبادرة حياه كريمة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أنه تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية، لتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس، على أن تتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس وهى: تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً، وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ

ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية، وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة

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وذكر وكيل أول الوزارة أنه تم تخصيص أرقام الموبيلات التالية 01559654399 ، 01123410671، لتلقي شكاوي أولياء الأمور في حالة وجود أي معوقات تعوق انتظام سير العملية التعليمية، بالاضافة الى تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور،ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

وشدد على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح، وتفعيل حصص الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة المدرسة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة، إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وتقديم فقرات إذاعية عن انتصارات أكتوبر المجيدة خلال شهر أكتوبر.