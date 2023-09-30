السيسي: "المجمعات الصناعية تسهل على المستثمر وتقدم مشروعًا جاهزًا للتشغيل"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بحاجة دخول استثمارات فى قطاع الصناعة والموضوع شغالين فيه من 3 سنوات ونصف أو 4، ومهما قدمنا من حوافز للناس لن يكافئ أبدًا إننا نوفر الـ25 مليار دولار دول، وعلينا أن نتحرك ونكثف مخاطبتنا لرجال الأعمال وأى مستثمر مش هنقوله خد الأرض موضوع الأرض ده سهل جدًّا.

أضاف “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، أن: "كل ما كنا بنتكلم مع رجال أعمال ومستثمرين يقولولنا خصصولنا أراضى، وخصصنا ما يقرب من 30 مليون متر لرجال الأعمال، وفوجئنا أن المصانع أنشئت على 10% فقط من المساحات التي تم تخصيصها، ولذلك كانت فكرة المجمعات قولنا إننا مش هنخلى المستثمر يدور على تراخيص ففكرنا نعمل المشروعات والمجمعات ونقوله اتفضل المشروع مترخص وجاهز".

أشار إلى أنه لا بد من تشغيل الناس وتعلية فاتورة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، ولكن لا يصلح إننا نعمل ده والتعليم ما يكونش بيوفرلى الناس اللى تشتغل، التعليم أو التعليم الفني لا بد أن يوفر العمالة المدربة، ولما نقولك كمستثمر أو رجل أعمال اتفضل مشروع هتلاقى الكهرباء اللى إنت عاوزها والغاز اللى إنت عاوزه وكل الإمكانيات اللى إنت عاوزها.

وصل صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.