كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد بالشوط الأول

تقدم فريق كريستال بالاس بهدف دون مقابل على نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مانشستر يونايتد يتأخر بهدف وتين هاج يستعين بالبدلاء

سجل اللاعب يواكيم أندرسن هدف فريقه الوحيد في الشوط الأول عند الدقيقة 25 من نصف المباراة الاول، بالرغم من سيطرة الشياطين الحمر على مجريات اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع نادي كريستال بالا رصيده إلى 11 نقطة محتلًا المركز التاسع في الترتيب متخطيًا مانشستر يونايتد الذي يتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام كريستيال بالاس كل من حنبعل المجبري وسكوت ماكتومناي وجوني إيفانو ودوني فان دي بيك واليخاندور جارناتشو وكريستيان إيريكسن وأنطوني مارسيال وهاري ماجواير والتاي بايندير.

بينما يمتلك نادي كريستال بالاس على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد روب هولدينج وناثانييل كلاين ومالكولم إيبيوي وكريس ريتشاردز وريمي ماتيوز ويايرو ريديفالد وجيسورون راك ساكيي وديفيد أوزوه وأديمولا.