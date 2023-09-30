الجالية المصرية بالكويت تضرب موعدا مع المجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

لليوم الرابع على التوالي حشود كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الكويت تتوافد على مقر السفارة المصرية وذلك لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المتفقين عليه.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن خارج مصر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبناء الجالية المصرية في الكويت قدموا مشهدا مذهلا في الانتماء للوطن من ناحية والإعلان عن دعمهم المطلق لوطنهم الغالي.

توثيق طلبات ترشح

وتوجه منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة ولأبناء مصر في الكويت على حجم الإقبال الكبير الذي شهدته سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت وذلك لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المتفقين عليه.

وثمّن مطر الجهود التي تبذلها السفارة المصرية لاستقبال هذا الكم الهائل من المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب به.

وواصل منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الكويت أن أبناء الجالية المصرية هناك ضربوا موعدا مع المجد والفخر بهذا الحشد غير المسبوق في أي دولة أخرى لإعلان دعمهم لوطنهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت