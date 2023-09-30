السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مجلس النواب العراقى يصوت على قرار يخصُّ فاجعة قضاء الحمدانية

مجلس النواب العراقى
مجلس النواب العراقى

 

صوت مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، على على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية. 

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وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب صوت على إضافة فقرتين على جدول أعماله، وهما (فاجعة قضاء الحمدانية)، و(التصويت على عدد من الدرجات الخاصة)".

 

واشار الى أن "المجلس صوت على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية كما صوت المجلس على عدد من الدرجات الخاصة".

 

وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسى، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة رقم (16)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، بحضور 191 نائباً.

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