السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ولفرهامبتون ومانشستر سيتي.. الذئاب يتقدمون في الشوط الأول

ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

خرج ولفرهامبتون متقدمًا خلال الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ونجح ولفرهامبتون في تسجيل هدف التقدم عن طريق روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، بعدما لم ينجح في إخراج الكرة العرضية من جناح الفريق المنافس.

بينما سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول، لكن دون خطورة كبيرة على المرمى، حيث كان لاعبي ولفرهامبتون يتمركزون بشكل جيد خلال الهجمات الخطيرة للسيتي، بالإضافة إلى إعتمادهم على الهجمات المرتدة من الخلف للأمام، والتي نجح خلالها في تسجيل هدف وسط غفوة دفاعية من لاعبي السيتزين.

وبدأ مانشستر سيتي مباراة ولفرهامبتون بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أورتيجا

الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

خط الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

وقرر بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، إجراء 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.

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