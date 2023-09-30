رسالة السيسي للمستثمرين المصريين والأجانب (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محتاجين كدولة خلال المرحلة الحالية التركيز كي بإقناع المستثمرين المصريين والأجانب بالمجيء للعمل معنا في المشروعات وقائمة تصنيع المستلزمات المستوردة.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، أنه :" على سبيل المثال نستورد إطارات السيارات من الخارج وتكلفتهم تصل لـ 700 أو 800 مليون دولار ولو مصنع تصنيع الإطارات اتعمل في مصر يمكن أن نوفر 250 مليون دولار ".

وأضاف أنه :"إحنا كدولة ومستمثرين ورجال أعمال محتاجين إحنا محتاجين للتحرك بفعالية لإقناع المستثمرين للعمل معنا"، قائلا:" الدولة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.