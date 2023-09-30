لقي سائق حتفه، على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث أقدمت وطعناه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بسبب خلافات عائلية ..مصرع سائق علي يد شقيق زوجته وابن خالتها بالخصوص





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص؛ بمقتل إسلام، سائق، مقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وتربصا له وطعنها بسلاح أبيض -سكين- عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وفي سياق متصل ، أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببين في حادث تصادم سيارة نقل وميني باص، بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بدفن الضحايا عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة.

وأجري رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، مما أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميني باص، وسيارة نقل.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وبنها التعليمي، وأكدوا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث على طريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وقد شهد محور شرق الرياح التوفيقي الجديد،بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل ومينى باص أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين ، وعلى الفور تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بنها التعليمي، والمصابين إلى مستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي.

وخلف الحادث عن مصرع كلا من "أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة.

واسفر الحادث عن اصابة كلا من هدير محمد عاطف، 27 سنة، ورضوى محمد عاطف 18 سنة، وفاطمة أحمد محمد 20 سنة، وإنشراح فتحي محمد 29 سنة، وسمر رجب شحاته 27 سنة، ولبنى السيد حسن 18 سنة، ووفاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، ونجف حواش السيد 20 سنة، ووليد عبده السيد 46 سنة، سائق السيارة النقل، وقوت الباشا إسماعيل إبراهيم 30 سنة، وإيمان محمد سيد 20 سنة، ورحاب محمد عبد الفتاح 32 سنة، وياسمين مصطفى علي 25 سنة، وهاني أحمد عبد الدايم 43 سنة، سائق الأتوبيس، وسهيلة هاشم منير 19 سنة، وإيمان أيمن مهدي 21 سنة، وولاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، وسهام حسني 45 سنة، ورضا منصور عبد الرحمن 38 سنة، وأماني محمد سمير 20 سنة، وسامية جمال عبد الله 23 سنة، وناهد صلاح عزت 30 سنة، وكريمة محمد السيد 22 سنة، وأيه عبد المجيد محمد 29 سنة، وفهيمة عاطف فهمى 33 سنة"