رئيس مركز إطسا بالفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة إطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

وحضر اللقاء المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعددا من أهالي القرى والعزب بالمركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوعية للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الرد عليها من خلال حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

إنهاء اجراءات تراخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

خلال اللقاء استمع رئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، ومنها طلبات بعض المواطنين الذين يرغبون في تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير سكن اجتماعي وطلبات توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، كما استمع رئيس المركز لطلبات تخص الادارة الهندسية، وتشمل طلبات خاصة بالموافقة على استصدار تراخيص هدم، بالإضافة إلى شكاوى تضرر بعض المواطنين من التعديات بالبناء المخالف وكذا تعديات على حرم المقابر بقرية أبوجندير، فضلا عن طلبات تخص اجراءات التصالح في حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وتابع رئيس مركز ومدينة إطسا شكاوى المواطنين من تضرر البعض بسبب غلق طريق عام بالسيارات، بالإضافة إلى شكوى حول نقص وانقطاع مياه الشرب ومناقشة طلبات نقل عددا من الطلاب من مدرسة إلى أخرى بسبب بعد المسافة ووجود مدارس أقرب لمحل السكن، والتي وجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بإزالة أسباب الشكاوى ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع رئيس المركز برؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا مع بداية العام الدراسي الجديد، ونقل محصول القطن، من خلال رفع مخلفات الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة بجميع القرى.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية، ويعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.