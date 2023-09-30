السيسي: مصر لم "تستدين" حتى سنة 70 (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم تستدن حتى سنة 1970، نتيجة تداعيات الحرب التي فرضت على مصر لتتجاوز أزمة الحرب والسعي في الحصول على موارد عن طريق الاستدانة.

وعقب "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، أنه : " يعني كان فيه واقع من الخمسينيات حتى سنة 70 والواقع تغير من 70 حتى الآن".

وأوضح أنه "عاوزين نشوف بلدنا في مكان تستحقه .. القلة والعوز مش مشكلة .. ولكن المشكلة أنك تقبله ومش مستعد إنك تقاتل من أجل إنهائه.. طيب اللى قبل مننا محاولوش .. لا حاولوا.. لأن الناس اللى كانت موجودة قبل كده مصريين بيحبوا بلدهم.. لكن قد يكون حجم التحدي كبير.. كتير من الناس تقول الرئيس السادات عمل السلام ومش مقدر إن الحرب كان ليها تداعيات كبيرة جدا على الدولة المصرية وصعب انها تعيش على هذا التحدي رغم وجود الدعم".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.