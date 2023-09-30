ولفرهامبتون يُباغت مانشستر سيتي بالهدف الأول في أول 15 دقيقة

نجح ولفرهامبتون في تسجيل الهدف الأول في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي يستضيفها ملعب مولينيو معقل الذئاب.

جاء هدف ولفرهامبتون عن طريق روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، بعدما لم ينجح في إخراج الكرة العرضية من جناح الفريق المنافس.

وسيطر مانشستر سيتي على أول 10 دقائق من الشوط الأول، لكن لاعبي ولفرهامبتون يتمركزون بشكل صحيح ويعتمدون على الهجمات المرتدة من الخلف للأمام، والتي نجح خلالها في تسجيل هدف وسط غفوة دفاعية من لاعبي السيتزين.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

خط الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

خط الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

وقام بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، بإجراء 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.