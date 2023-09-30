السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: ياللي عاوز تهد البلد على صحابها ما أنت دخلت في 2011 وكنت لايص (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البعض يوجه جهده لتوجيه الناس للخراب، لافتا إلى أن الدولة لن تنجح في التغلب على التحديات إلا من خلال شعبها ومع حالة الاستقرار.

 

txt

السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين (شاهد)

txt

السيسي: الجهل والتخلف المؤامرة الحقيقية ضد أي وطن (شاهد)

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، أن : "هي دي الرسالة، لكن الآخرين جهدهم كله هو يا رب بس نعرف نحرك الناس ويالا تخرب ونهدها على صحابها».

 

وأكمل :"اللي عاوز يهدها على صحابها مش هيعرف يعمل فيها حاجة برضه.. ما إنت لما عملت كده في 2011 ودخلت كنت لايص.. لا عارف تجيب بنزين ولا عارف تجيب قمح وتقول مؤامرة.. المؤامرة هي جهلك وتخلفك"، مستطرد:"اللي يهمني إن المواطن في الشارع يبقى عارف إني عيني عليه"

 

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

 

 

 

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

 

 

 

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس أنا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

 

 

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت  ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

 

 

فعاليات مؤتمر حكاية وطن 

 

 

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

 

المشاركة المجتمعية 

 

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

 

مواد متعلقة

السيسي للشعب: "إحنا بنصلح مسار صعب.. وكل ما تصمدوا الأزمات هتعدى" (شاهد)

الرئيس السيسي: حالة عدم الاستقرار من 2011 -2013 جابت البلد على الأرض (شاهد)

السيسي: الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. ولسه بدري أوي (شاهد)

الجريدة الورقية