السيسي: ياللي عاوز تهد البلد على صحابها ما أنت دخلت في 2011 وكنت لايص (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البعض يوجه جهده لتوجيه الناس للخراب، لافتا إلى أن الدولة لن تنجح في التغلب على التحديات إلا من خلال شعبها ومع حالة الاستقرار.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، أن : "هي دي الرسالة، لكن الآخرين جهدهم كله هو يا رب بس نعرف نحرك الناس ويالا تخرب ونهدها على صحابها».

وأكمل :"اللي عاوز يهدها على صحابها مش هيعرف يعمل فيها حاجة برضه.. ما إنت لما عملت كده في 2011 ودخلت كنت لايص.. لا عارف تجيب بنزين ولا عارف تجيب قمح وتقول مؤامرة.. المؤامرة هي جهلك وتخلفك"، مستطرد:"اللي يهمني إن المواطن في الشارع يبقى عارف إني عيني عليه"

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس أنا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.