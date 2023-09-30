السيسي: ما فيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار وأى حد يقول غير كده جاهل وأحمق (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار أهم شيء لتقدم الدول، معقبا:"مفيش أى بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن وأى حد يقولكم إنه ممكن يعمل استقرار وتنمية بطريقة تانية غير كده يا جاهل يا أحمق"

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، أن: الموضوع بالنسبالى بقوله لكم كمصريين مين يمسكها مش مهم، أنا واحد منكم وأخوكم، طول ما البلد مستقرة البلد هتطلع لقدام، وإذا كانت مش مستقرة مش ممكن تطلع لقدام.

وواصل السيسي أن "ربنا أراد إن اللى شاهد دلوقتى واللى شهد قبل كده يشوف نماذج موجودة لغاية دلوقتى قد يكونوا أغنى مننا لم يستقروا ولم يناموا وهل فى فرصة.. يارب يساعدهم، الكلام ده بقوله من أول ما توليت المسئولية، والناس بتستغرب أنت خايف من حاجة، أيوة 105 ملايين لو حصل حاجة لا قدر الله انتوا هتبقوا في حتة تانية خالص.

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس أنا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.