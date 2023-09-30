رئيس مدينة الغنايم يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس استعداداً للعام الدراسي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، برئاسة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، بتكثيف أعمال النظافة وإزالة القمامة والمخلفات وإزالة الاشغالات عن محيط المدارس والشوارع التي يؤدي إليهم.

وامتد العمل إلى الوحدات المحلية القروية لتجنب التزاحم حول المدارس من خلال جهود عمال النظافة ومساعدة فرق الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة الغنيم.



وأشار رئيس المركز، إلى المتابعة المستمرة لحالة النظافة وإزالة النفايات المحتملة في محيط المدارس في أسرع وقت ممكن.

وناشد معاليه المواطنين بعدم رمي النفايات في محيط المدارس حرصاً على صحة وسلامة أبنائهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بالاهتمام بمنظومة النظافة والمراقبة المستمرة على أرض الواقع خاصة في محيط المدارس، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمحافظة أسيوط