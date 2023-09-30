إصابة شخصين في انهيار عقار "تفاصيل"

أصيب شخصان فى حادث انهيار عقار منطقة كفر حكيم فى كرداسة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.

وانهار منذ قليل عقار مكون من 3 طوابق بشكل جزئي بمنطقة كفر حكيم فى كرداسة وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بمنطقة كفر حكيم بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف وبالفحص تبين انهيار شقة بالطابق الثانى بعد سقوط السقف ويبحث رجال الامن عن اى اشخاص تحت الانقاض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.