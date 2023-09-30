رفع 20 طن مخلفات من شوارع مدينة دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة عبد اللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وبالتعاون مع ورؤوساء الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حملة للنظافة والتجميل بالقرى وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات وتفريغ كافة الحاويات من القمامة بشوارع وميادين القرى، ورفع المخلفات من نقاط التجميع.

يأتي ذلك فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قريةأبو مناع غرب برائاسة حماده صلاح، وقرية فاو قبلي برئاسة عزت عمر ، عن تسوية بعض الشوارع الداخلية ورفع 20 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقالب العمومية، وذلك حفاظا على الوجهه الحضارية للمدينة والقرى التابعة وحفاظا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل، مشيرا إلي أنه كلف رؤساء المجالس المحلية برفع كفاءة العمل بمختلف الواحدات المحلية للحفاظ على البيئة و المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.