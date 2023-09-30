سكرتير مساعد البحيرة يتفقد مدارس المحمودية ورشيد

أجرى كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية، بعدد من المدارس بنطاق مركزى رشيد والمحمودية، وذلك بحضور اللواء ياسر مهنا الدمينى رئيس مدينة رشيد، والمهندس على زيد رئيس مركز ومدينة المحموديه ومديرى إدارةالمحمودية ورشيد التعليمية .

وتفقد سكرتير البحيرة، مدارس عوض كشك الإبتدائية - ديروط الابتدائية - المحمودية الإعدادية - الشهيد محمد أحمد ناصر الثانويه بنات - منية عطية بالمحمودية وكذا مدرسة رشيد الابتدائية الحديثة المشتركة.

وتابع انتظام سير العملية التعليمية، وتفقد عدداً من أقسام المدرسة والفصول الدراسية والمكتبة والمعمل والحاسب الآلي، وكذا الإطلاع على موقف توزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد .

ووجه السكرتير العام المساعد، بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التدريسي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع، والإستعانة بكافة المصادر والوسائل التكنولوجية الحديثة تماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

من الجدير بالذكر ان طلاب وطالبات الصفوف الأولى انتظموا بمختلف المراحل الدراسية داخل عدد 936 مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الادارات التعليمية ، ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غداً الأحد بالصفوف الثانية بمختلف المراحل وباقى الصفوف الأولى حيث ستستقبل مدارس المحافظة وعددها 4224 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.