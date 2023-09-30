السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استقرار البلاد أهم أسباب التقدم، موجها رسالة للمواطنين، مفادها:""انتو عينكم على استقرار بلدكم بس مين يمسكها مفيش مشكلة ما دام مستقرة".

وتابع “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، أنه "اسمعوا كلامي أنا واحد منكم واخوكم لو البلد مستقرة ممكن تطلع لقدام لو مش مستقرة مش ممكن تطلع لقدام، وفي نماذج لدول قد تكون أغنى مننا لكنهم لم يستقروا أو ينموا، إحنا 105 مليون لو حصل خراب ذي اللي بيحصل في دول ميصحش اقول اسمها انتوا هتبقوا في مشكلة تانية خالص غير اللي انتو فيه ده".

وواصل :" "أنتو بتتكلموا عن غلاء الأسعار، ومؤتمر حكاية وطن لتقديم الحلول اللي مش هتنجح غير بالمصريين وبالاستقرار، والأخرين جهدهم كله يارب نعرف نحرك الناس يارب تخرب نهدها على أصحابها، مانت في 2011 جيت دخلتها كنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا حاجة وتقول مؤامرة المؤامرة جهلك وتخلفك".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.