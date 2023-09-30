تشكيل مباراة إيفرتون ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

تنطلق مواجهة إيفرتون أمام نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت.

وأعلن الجهاز الفني لـ إيفرتون عن تشكيل الفريق الرسمي للمواجهة المرتقبة، حيث يرغب في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، بعد المركز السئ للأزرق في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل إيفرتون

تشكيل إيفرتون

في نفس السياق، كشف الجهاز الفني لـ لوتون تاون عن تشكيل الفريق لمواجهة إيفرتون، والذي جاء كالتالي:

تشكيل لوتون تاون

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