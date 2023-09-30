الرئيس السيسي: حالة عدم الاستقرار من 2011 -2013 جابت البلد على الأرض (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البعض يوجه جهده لتوجيه الناس للخراب.

وقال “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” ، اليوم السبت، إنه خلال 20 عام قد يصل عدد السكان في مصر لـ 150-160 مليون مواطن، متابعا: "طب أنا مش هكون موجود لكن انتو وأبناءكم وأحفادكم موجودين في حد لازم يضحي ويدفع علشان الكلام ده ينتهي مين يدفع مين يدفع".

وتابع :"ممكن نتساهل أكتر مع إخواتنا ونقول لهم يلا ساعدونا كمان بس ميصحش كده ميصحش"، مستطردا: "إذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك عايز الأخرين ليه".

وواصل السيسي أنه منذ عام 2011-2013 بقى حد عايز يحكم بلد يهدها، علشان ياخدها في 2012، طب حد كان بيقولهم والله العظيم انا كنت بقول البلد بتروح محدش هيعرف يصلحها بعد كده، نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه".

وشدد على ان حالة عدم الاستقرار من 2011 -2013 جابت البلد على الأرض، ومفيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن، وأي حد يقول غير كده يا جاهل يا أحمق.

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالى لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.