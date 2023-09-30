العثور على جثة لأحد الأشخاص ملقى بالطريق في العمرانية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة لأحد الأشخاص مقتول وملقى بالطريق العام بأحد الشوارع المتفرعة من شارع ترعة الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل عقار بشارع متفرع من شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف وبالفحص عثر على جثة بها شبهة جنائية وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.