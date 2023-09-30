تشكيل نيوكاسل الرسمي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة نيوكاسل أمام بيرنلي في تمام الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب جيمس بارك.

تشكيل نيوكاسل أمام بيرنلي

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: دان بورن، جمال لاسيليس، شار، كيران تريبير.

الوسط: إليوت أندرسون، رودريجيز مورا، سان لونجستاف.

الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.

تشكيل نيوكاسل

وكان نيوكاسل يونايتد قد نجح في إقصاء مانشستر سيتي من بطولة كأس الرابطة المحترفة، بعدما حقق فوزًا مفاجئًا على السيتزين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات دور الـ32 من بالمسابقة.

سيطر الفريقان على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز طوال 45 دقيقة.

بينما في الشوط الثاني تمكن فريق نيوكاسل من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 53 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أليكسندر إيساك، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16 على حساب السيتيزن في مفاجأة من العيار الثقيل.