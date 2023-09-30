محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف ووضع التربة الطينية بشوارع البدارى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تمهيد ووضع التربة الزلطية ببعض شوارع مدينة البدارى تمهيداً لرصفها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ، واستكمالًا لخطة المحافظة لاستكمال أعمال الرصف بالمراكز والاحياء وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكبارى، وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس مركز البدارى .

وتابع المحافظ، ومرافقوه أعمال تمهيد وتسوية وإلقاء التربة الزلطية لطريق مصرف البدارى وتحديداً من كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بمشاركة مسئولي الرصف والحملة الميكانيكية بالمركز موجها رئيس المركز بتكثيف المرور الميدانى والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة فضلاً عن سرعة رصف الطرق التي تم الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق ووفقًا للاجراءات القانونية المنظمة لذلك فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق التي لن يتم رصفها في الوقت الحالي تسهيلاً على المواطنين.

وأكد المحافظ، أن مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 على مستوى جميع مراكز واحياء المحافظة ،بلغت تكلفتها الاجمالية 360 مليون جنيه بنسبة 30 % من ميزانية الخطة الجديدة ، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين حيث أن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى ، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح محافظ أسيوط، أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية ، موضحًا إنه تم وضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة اقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها ، مشيراً الى انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية .

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف ووضع التربة الطينية ببعض شوارع مركز البدارى