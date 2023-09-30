السيسي: الجهل والتخلف المؤامرة الحقيقية ضد أي وطن (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المؤامرة الحقيقية ضد أي وطن هي الجهل والتخلف.

وقال “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، إن الدولة خسرت خلال عام 2011 مايقارب من 450 مليار دولار، مشددا على أن كل أزمة هتحصل هيكون لها تدعيات.

وتابع :" بقول الكلام دا لكل إنسان مصري..اوعا تفتكر أن الـ 450 مليار دولار دول حد دفعهم..لا الدولة بتدفع ثمنهم من لحم الحي"، مضيفا المواطن عايز يعيش ويربي أولاده وإحنا معاه وبجانبه..متابعا:" لازم نفهم الحكاية ونخرج من الوضع الحالي".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.