السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

النني
النني

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل الجانرز ضد بورنموث في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب الاخير في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل أرسنال أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزي

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أرتيتا يكشف تطورات مصابي آرسنال

شهد التشكيل الأساسي تواجد رايا أساسيا لحراسة عرين الجانرز أمام بورنموث، فيما يقود خيسوس وساكا ونيكيتاه خط الهجوم، ويتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي لاحقته بالركبة.

جاء تشكيل آرسنال لمباراة بورنموث على النحو التالي:
 

في حراسة المرمى: رايا

في الدفاع: بنجامين بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، زينشينكو 

في خط الوسط: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

في الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، نيكيتاه.

 فيما شهدت مقاعد البدلاء لفريق آرسنال تواجد محمد النني وبجواره جورجينيو، ورامسدل، فابيو فييرا، جاكوب كيوير، تومياسو، إيميل سيمث رو، نيلسون، تروساد.

فيما جاء تشكيل بورنموث ضد آرسنال :
 

في حراسة المرمى: نيتو

في الدفاع: ماكس أرونز، زابارنيي، ماركوس سينيسي، ميلوس كيركيز 

في الوسط: فيليب بيلينج، لويس كوك، راين كريستي، ماركوس تافارينيه

في الهجوم: دومينيك سولانكي، جاستن كاليفرت

 

ترتيب آرسنال وبورنموث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه النني المركز السادس برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

 

 

 

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