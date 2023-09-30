السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المقاولون يستعد لإطلاق دوريه الخاص للاكاديميات

المقاولون
المقاولون

يجتمع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي يوم الاثنين المقبل مع مديري اكاديميات النادي والاكاديميات المشاركة في دوري المقاولون العرب للاكاديميات والذي يقام للمرة الأولى.

ومن المقررخلال الاجتماع إعلان إطلاق دوري المقاولون العرب للاكاديميات والوقوف على جاهزية الفرق المختلفة للمشاركة في البطولة التي ستقام على ملاعب النادي بالجبل الأخضر.
 

محمد عادل: نسعى للوفوق على جاهزية اللاعبين


أشار المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الاجتماع مع مسئولي الاكاديميات والفرق المشاركة في الدوري بنسخته الأولى يأتي في إطار التأكيد على اهتمام النادي ومتابعته المستمرة لمستوى اللاعبين واختيار العناصر المميزة التي تصلح للانضمام لفرق القطاع في ظل السياسة الواضحة لمجلس الإدارة وقطاع الكرة بالاهتمام بالناشئين وتوسيع قاعدة الاختيار في ظل السمعة العالمية التي يحظى بها المقاولون العرب في صناعة النجوم ودعما للاكاديميات الجادة .

وتابع، أن الاجتماع الذي سيتم عقده في النادي الاثنين المقبل سيشهد إعلان كل تفاصيل دوري الاكاديميات ومواعيد المباريات التي ستحظى بمتابعة دقيقة من لجان قطاع الناشئين.
 

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