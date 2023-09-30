إنهاء خصومة ثأرية عمرها 5 سنوات بين عائلتين بنجع حمادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، بقيادة اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، و اللواء عمر نبيل مفتش الأمن العام، واللواء عمر شلبى نائب مدير أمن قنا واللواء احمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، وبرعاية وجهود النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، ولجنة المصالحات، نجحوا فى إنها خصومة ثأرية بين عائلتين، بنجع حمادي، عائلة آل حجى وعائلة عبد الفتاح، بعد خصومة ثأرية دامت قرابة 5 سنوات بمدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا.

جاء ذلك برعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والنائب فتحى قنديل، وبحضور عددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة قنا ومركز نجع حمادي، على رأسهم اللواء عمر شلبى نائب مدير أمن قنا واللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، والرائد محمد امبابى رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، والشيخ هارون عبدالله ممثلا عن الأزهر الشريف بمنطقة وعظ قنا، و الأنبا لوقا ممثلا عن الكنيسة المصرية، وعددآ من القيادات الأمنية بمركز نجع حمادي، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنسية المصرية، فضلاً عن حضور عددًا من القيادات الشعبية من المواطنين بنجع حمادي والمراكز المحيطه .

وخلال كلمته رحب النائب فتحى قنديل بالحضور وعلى رأسهم القيادات الأمنية بمديرية أمن قنا، ولجنة المصالحات بالمحافظة وكافة الحضور من العمد والمشايخ ورؤساء العائلات بنجع حمادي وقنا وسوهاج والزملاء الصحفيين و الإعلاميين لمختلف المواقع والمنصات الإلكترونية و الإخبارية بمحافظة قنا .

كما قدم قنديل، الشكر لطرفى النزاع وخاصة آل حجى تقبلهم الصلح من خلال القبول بتقديم آل عبد الفتاح الكفن لأولياء القتيل، متحدثا عن نعمة الأمن والأمان التى انعم الله بها على مصر خاصة فى ظل عهد الرئيس السيسى .

كما حث عضو مجلس النواب، كافة أصحاب الخصومات الثأرية بمحافظة قنا على إنهاء الخصومات الثأرية فيما بينهم، لوجه الله ولمصلحة الوطن وحقنا لدماء التى كرمها الله وحرم اراقتها، مضيفاً ان الأمن والأمان أهم شى فى أى مجتمع.