السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان سيدة و4 من أبنائها في ظروف غامضة بأسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثورعلى جثة وابنائها الـ 4 فيما يجرى رجال البحث الجنائي جهودا مكثفة لكشف غموض الحادث. 

 

وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة وابنائها الـ 4 داخل منزل فى إحدى قرى مركز أسيوط.

 

وبالانتقال والفحص عثر على 5 جثث من أسرة واحدة داخل منزل تضمن الأم وابناءها الـ 4  تتراوح أعمارهم من 5 لـ 11 سنة.

 

وكشف الفحص الأولى بأن السيدة تخلصت من حياتها بعد إعطاء ابنائها مادة سامة فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات  ومفتشى قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بجمع المعلومات لكشف ملابسات وظروف الواقعة  وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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