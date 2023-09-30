إصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس سدر / المفارقة الطريق الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق راس سدر - المفارقة الطريق الجديد - علي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات أسعاف لنقل المصابين الي مستشفي رأس سدر العام.

و أسفر الحادث عن أصابة كلا من :-

1- احمد ا . م - 40 سنة - القاهرة.

2- ربيع . م . م . ش - 57 سنة - الجيزة.

3- محمد . ا . ف - 43 سنة - القاهرة .

4-طارق . س . ا - 38 سنة - الفيوم.

وتم نقل المصابين الي مستشفي رأس سدر المركزي لتلقي العلاج - وتم اخطار النيابة لتولي التحقيق.