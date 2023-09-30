السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أوقاف أسيوط تطلق قافلة وعظية من كبار مشايخها تجوب مساجدها

الدكتور عاصم محمود
الدكتور عاصم محمود قبيسي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط

أطلقت مديرية أوقاف أسيوط قافلة توعوية جابت مراكز أسيوط، حيث انطلقت القافلة الوعظية من مسجد أبي بكر الصديق مركز أبنوب إدارة أوقاف أبنوب مديرية أوقاف أسيوط تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عاصم محمود قبيسي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط،

وذلك بحضور الدكتور مختار عيسى دياب الوعظ بمسجد أبو بكر الصديق "طريق أسيوط"، وكيل مديرية أوقاف أسيوط، الشيخ محمد عبد اللطيف، مدير الدعوة، الشيخ حسن العريان، الشيخ أحمد كمال علي رئيس الدائرة والإرشاد الديني بالمديرية “أبو العباس وهود رضوان”، والشيخ ناصر السيد علي “الإخلاص وكوم الترمس”.

والشيخ رمضان جمعة أحمد مسؤول مسجدي “الحرمين وكوم الترمس”، والشيخ أحمد مصطفى عبد الحليم مدير إدارة أوقاف أبنوب، “العمري بالعبارة”، والشيخ أحمد هاشم محروس ضابط التوجيه الديني بأوقاف أبنوب، "الرحمن والصفصافة"، والشيخ عبد الرحيم عبد الرحمن مفتش الدعوة "عثمان بن عفان وهود رضوان"، والشيخ أمين نشأت، إمام وخطيب “التلمساني وسعد خطوة” والشيخ محمود شاهين أحمد إمام وخطيب “التقوى وكوم الترمض”.

 حيث ترددت كل المساجد بالخطبة التي تعكس رحمة النبي صلى الله عليهم. عليه وسلم على أمته.

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