تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون سبور ضد بنديك بالدوري التركي

كشف نيناد بيليكا المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، تشكيل فريقه لمباراة بنديك سبور في الجولة السابعة من مسابقة الدوري التركي.



وتنطلق مباراة طرابزون سبور وبنديك في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ملعب "بابارا" ملعب الأول.



يتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع طرابزون بعدما أعلن المدير الفني للفريق التركي عن التشكيل الأساسي للمباراة.



كان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية في الكتف منذ أسبوعين في مباراة باشكتاش وشارك الدولي المصري مع فريقه في مباراته الأخيرة ضد هاتاي سبور يوم الإثنين الماضي، والتي انتهت بسقوط طرابزون بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة السادسة من الدوري التركي.



وكان تريزيجيه صنع هدفا في خسارة طرابزون بثلاث أهداف مقابل هدفين.

