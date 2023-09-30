الانتهاء من أعمال الصيانة لـ249 مدرسة جنوب سيناء

تستقبل مدارس جنوب سيناء، غدًا الأحد 47 ألف طالب في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد الانتهاء من صيانة 249 مدرسة ووصول 90% من الكتب الدراسية وتدريب 1820 معلم وموجه خلال الفترة الأخيرة، وأعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن تعليم جنوب سيناء أنهى كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل تعليم جنوب سيناء أن المديرية تسعى طبقا للتوجيهات بتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، بتهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب، والمعلمين، وذلك بمختلف المراحل وأنواع التعليم وخلال فترة سير العملية التعليمية؛ بهدف تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس المحافظة هذا العام ما يقرب من ٤٧ ألف طالب وطالبة بكل المراحل التعليمية مضيفا أنه تم التأكيد بتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب بالصفوف الأولى واليوم الثاني يخصص لباقي الصفوف.

وأكد أنه وجه مديري الإدارات بالتواجد بالمدارس مع بداية العام الدراسي لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مع ضرورة التأكيد لدى المتابعين والموجهين على غرس التربية الإيجابية وقيم المواطنة والولاء والانتماء والالتزام بتحية العلم بطابور الصباح من كل أطراف العملية التعليمية،

وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، أكد وكيل الوزارة أنه تم عقد ورشة عمل تنمية مهنية لمعلمى العلوم والرياضيات للصف السادس بعدد 225 معلما وموجها وموجها عاما، كما تم تدريب لجان التغذية بجميع الإدارات بإجمالى 600 متدرب، كما تم تدريب معلمى اللغة العربية بالتعليم الفنى على تنمية مهارات اللغة العربية ومهارات الخط العربى بالتعليم الفنى باجمالى 45 متدربا بجميع الإدارات، كما تم عقد ورش عمل للمعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس على توفير البيئة الداعمة لعملية الدمج ل 950 متدربا بجميع الإدارات.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الالتزام بلائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ لتحقيق الانضباط داخل وخارج المدرسة.

وأشار إلى أنه تم تحديد مسؤول بكل مدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بها وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورًا، وإعداد تقرير يومي بحالة الصيانة بالمدرسة، مؤكدا أنه أعطى تعليماته للسادة مديري الإدارات بمتابعتهم شخصيا لتلك التقارير.

وفي يخص الصيانة أشار وكيل الوزارة أن المديرية أنهت كل أعمال الصيانة البسيطة بإجمالي 1187، فصلاً دراسيا بعدد 249 مدرسة بإدارات المحافظة الثمانية.

وعن موقف الكتب الدراسية بالمديرية أكد أنه تم توريد نسبة 90% من الكتب للإدارات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية بالتنسيق مع الوزارة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه فى إطار الاهتمام بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت الوزارة بتنفيذ عدة إجراءات، منها توفير المواد التعليمية والتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتم إتاحتها على موقع الوزارة، كما تم إتاحة بنوك أسئلة الكترونية على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، لإثراء تدريب الطالب على حل الأسئلة، وعملية التعلم.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم، أشار وكيل الوزارة أنه أعطى تعليماته لمديري الإدارات بتفعيلها وفق خدمة تعليمية متميزة للطلاب وبأسعار مناسبة.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين مديرتي الثقافة والشباب والرياضة لرعاية وتبني الموهوبين استكمالا لما بدأته الوزارة العام الماضي بالنسبة ليوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.