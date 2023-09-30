رئيس الوزراء: مصر مرشحة لتكون ضمن «أكبر الاقتصادات بالعالم» في 2030 (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق مجموعة من حوافز الاستثمار الكبيرة جدا، فهناك 22 إجراء تم وجاري عمل حوافز إضافية، بجانب تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” اليوم السبت، إن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما هو دورها والقطاعات التي تتواجد بها الدولة والقطاع الخاص، ولجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.

وأوضح: أن"موضوع الطروحات التي تم الإعلان عنه تم العمل عليه وتنفيذه طبقا للإجراءات والأطر لتفعيل الوثيقة"، لافتا إلى أنه في مجال حماية المنافسة تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل القانون لحماية المنافسة وصدر قانون هام جدا يلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة بالأنشطة الاستثمارية.

وواصل مدبولي أن الإصلاح المؤسسي أمر هام جدا جار العمل عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري، بجانب إصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي كأداة للإصلاح والبوابة الإلكترونية للشكاوى والنقل للعاصمة، مشددا على أنه بالرغم من كل التحديات فإن كل المؤسسات تشير إلى أن الاقتصاد المصري مرشح عام 2030 ليكون من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم.

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.