جامعة بني سويف التكنولوجية تستضيف تدريب ريادة الأعمال والإبداع

استضافت جامعة بني سويف التكنولوجية، برنامج ريادة الأعمال والابداع لطلاب الجامعات والخريجين InnovEgypt، بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور طلاب من عدة جامعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تقديم المفاهيم الأساسية عن الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال مما يساهم في تطوير مشروع متكامل باستخدام التفكير التصميم وفهم نماذج الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة من الكوادر المصرية المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين.

كما يهدف البرنامج إلى توعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من توليد الافكار المبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمي التفاعلي.

وتم تنفيذ بعض أيام البرنامج التدريبي بمقر جامعة بني سويف التكنولوجية من خلال الحضور المباشر، واستكمال باقى التدريب إلكترونيًا عن بعد.

جدير بالذكر أن برنامج ريادة الأعمال والابداع InnovEgypt هو برنامج متخصص في مجال الابتكار وريادة الأعمال موجه لطلاب وخريجى الجامعات المصرية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطامحين في أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات في المستقبل من خلال إنشاء شركة خاصة بهم أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.

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