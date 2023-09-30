إنشاء 9 عمارات سكنية بأسيوط ضمن “البيت الريفي المطور”

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية “ البيت الريفي العمراني ” بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، في إطار المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم، من بين القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مرحلتها الجديدة المشروع القومي لتنمية الريف المصري.

و الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة... رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس منطقة ساحل سليم وسيتي سنتر، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكمل المحافظ جولته بقرى مركز ساحل سليم بتفقد أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية " البيت الريفي العمراني " بقرية المطمر التابعة لوحدة المحلية العونة بساحل سليم والتي يجري بناؤها للأسر الأكثر خدمة لسكان بلدات مركز ساحل سليم بارتفاع 4 أدوار لكل عمارة بتكلفة إجمالية 40 مليون و500 ألف جنيه. وتفقد المحافظ بعض الوحدات السكنية، أشاد بجودة العمل والتشطيبات النهائية بها.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين مسؤولي هيئة التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات الخدمة العامة لتذليل كافة المعوقات والإسراع في إنجاز العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني، وتكثيف العمل الميداني. زيارات لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشاريع في القرى والمراكز وتقديم كل الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتم تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات. منفذ المشروع .

وأشار إلى رحلاته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ مشروعات تفعيل المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز في المحافظة خلال مرحلتها الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 قرية، ويجري تنفيذ مشاريع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار دولار.

وتقوم هيئة تعمير وسط وشمال الصعيد بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في أربعة مراكز: “ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح”. وتقوم هيئة تعمير الوادي الجديد بتنفيذ مشروعات في مركزي “منفلوط وديروط”، وتقوم هيئة تعمير جنوب الصعيد بتنفيذ مشروعات في مركز صدفا، تشمل التطوير الشامل للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في تلك البلدات والقرى.

إنشاء 9 عمارات سكنية بأسيوط ضمن “البيت الريفي المطور”

إنشاء 9 عمارات سكنية بأسيوط ضمن “البيت الريفي المطور”

إنشاء 9 عمارات سكنية بأسيوط ضمن “البيت الريفي المطور”