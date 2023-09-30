العثور على جثة شخص في أحد شوارع العمرانية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة لأحد الأشخاص، بالطريق العام بأحد الشوارع المتفرعة من شارع ترعة الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل عقار بشارع متفرع من شارع ترعة الزمر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف، وبالفحص عثر على جثة بها شبهة جنائية وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عاطل ينهي حياة شخص بسلاح بيض في الإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، من ضبط عاطل تعدى بالضرب على شخص بسلاح أبيض، ما اسفر عن إنهاء حياته بالإسكندرية.

وكان قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا من مستشفى باستقباله عاطل - مقيم بدائرة القسم - مُصاب بجرح طعني وتوفي أثناء إسعافه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وبين "عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم"؛ بسبب المزاح تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رفض طعن متهم تسبب بعاهة مستديمة لمواطن

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن بدمياط وأيدت حكم الحبس لمدة عام الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ١٦٢ دمياط الجديدة بالسجن لمدة عام وأيدت حكم الحبس الصادر ضده.

وجاء بأوراق القضية أنه على أثر خلاف عائلى سابق بين شقيق المجنى عليه، والمتهم بدر بسبب الجيرة حيث إنهما يقطنا بذات العقار وحال عودة المجني عليه لمنزله عقب إدائه صلاة الجمعة أبصر شقيقه والمتهم نشبت بينهما مشادة كلامية وحال تدخلة لفض الخلاف تعدى عليه المتهم باداه حجر قاصدا إيذائه فأحدث إصابته بالرأس ووقع مغشيا عليه، وقد تخلف لدية من جراء تلك الإصابة عاهة مستديمة متمثلة فى كسر بعظام الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي ( خمسة %) وقر المتهم هاربا ، وقد توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهم للواقع.