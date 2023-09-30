إصابة شخصين في انهيار عقار بكرداسة

أصيب شخصين فى حادث انهيار عقار بإحدى مناطق مدينة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وتحرير محضر بالواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بمنطقة كفر حكيم بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف، وبالفحص تبين انهيار شقة بالطابق الثاني بعد سقوط السقف وإصابة شخصين من قاطنيها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





وفاة وإصابة 26 شخصًا في حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية



شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بكفر شكر دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وبنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق



تلقىمدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.



انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم "أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة"، وإصابة 23 آخرين، وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي.

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب سقط بمنور السلم بالقناطر الخيرية



أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، أصيب بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث، وسقط أرضا بمنور السلم، وجرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد استقبال طالب مصاب بكدمات بالقدمين واليدين وكسر بالجمجمة جراء سقوطه من علو.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد ك أ"، 10 سنوات، طالب، بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل من الطابق الثالث، أثناء نزوله على السلم اختل توازنه وسقط أرضا وأحدثت إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج.



ضبط ديلر بحوزته مخدرات بشبين القناطر

وفي واقعة أخري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق.