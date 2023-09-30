اليوم العالمي للترجمة| "أبناء رفاعة" مبادرة جديدة للاحتفال بكبار المترجمين

"أبناء رفاعة" تحت هذا العنوان يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مبادرة تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، وذلك للتعريف بإنجازاتهم الثقافية في محاولة لتسليط الضوء على الأعمال المهمة التي قدموها للمكتبة العربية.

شوقي جلال

اليوم العالمي للترجمة

ويستهل المركز هذه المبادرة بالاحتفاء بالمترجم و المثقف الكبير شوقي جلال والذي رحل عن عالمنا مؤخرًا بعد حياة حافلة بالإنجازات الثقافية .

مسابقة لترجمة مقدمة كتاب شوقى جلال "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"

وفي هذا الإطار يطرح المركز القومي للترجمة، مسابقة لترجمة مقدمة كتابه "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"، وفقًا للتفاصيل التالية:



أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1. يقوم المتسابق بتنزيل مقدمة العمل من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة.

2. تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3. يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word، pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

4. آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 31/10/2023.

5. لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز:

​يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

اليوم العالمي للترجمة

اليوم العالمي للترجمة مناسبة يحتفل بها كل عام في يوم 30 سبتمبر في عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين.

يرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين والذي أُسس في عام 1953. وفي العام 1991، أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة كيوم معترف به رسميًا، وذلك لإظهار تعاضد المترجمين في جميع أنحاء العالم ولتعزيز مهنة الترجمة في مختلف الدول (ليس بالضرورة المسيحية منها فقط). وتعتبر الاحتفالية فرصة لعرض مزايا هذه المهنة التي تزداد أهمية يوماً عن الآخر في عصر العولمة. بالتزامن مع الاحتفال بعام 2019 تحت مسمى العام العالمي للغات السكان الأصليين، كان موضوع اليوم العالمي للترجمة لعام 2019 هو «الترجمة ولغات السكان الأصليين»، وفي عام 2020 هو «إيجاد الكلمات لعالم في أزمة».

