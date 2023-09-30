المنيا تعلن جاهزية 23 مدرسة جديدة في العام الدراسى الجديد

أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024م، والتي تضم مدارس ( مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ـ مدرسة تندة الابتدائية الحديثة ـ مدرسة الثانوية العسكرية بنين) بملوى، (مدرسة ال يوسف الإعدادية الثانوية ـ مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ـ مدرسة ابو بريدعة تعليم اساسى ـ مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ـ مدرسة عزبة التل تعليم اساسى ـ مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ـ مدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ـ مدرسة مشيط تعليم أساسى ـ مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ـ مدرسة عبد الجابر على الإعدادية ) بمركز ومدينة المنيا .

( مدرسة الشيخ فضل ب ـ عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى ـ الشيخ فضل الثانوية ) ببنى مزار، ( مدرسة السلام الإعدادية ـ مدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة) بمركز ومدينة سمالوط، (مدرسة حلوة الثانوية ) بمركز ومدينة مطاى ،( مدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى ) بمركز ومدينة العدوة، ( مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ـ مدرسة العباسية تعليم اساسى ) بمركز ومدينة مغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة لإستقبال ما يقرب من مليون و 499 ألف طالب .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحاته ، أن المديرية استعدت لإستقبال مليون ونصف المليون طالب من أبناء المحافظة ، بتوجيه ومتابعة اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على نحو ، اليوم الأول الموافق غدا الأحد الأول من أكتوبر، سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى .

وتشمل ( حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 و أولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى) ، على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية فى اليوم التالى يوم الإثنين بعد غدا الأثنين الثاني من أكتوبر ، لافتا وكيل الوزارة ، إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن ، وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أعلن أن استعدادات العام الدراسى الجديد ، تجرى على قدم و ساق، مشددا ، على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية ، وهيئة الأبنية التعليمية ، و الجهات المعنية ، بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات ، من أعمال إنارة ودورات المياه ، والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس ، وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء ، والنظافة العامة ، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق ، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي ، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

كما أصدر اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 ، واتخاذ ما يلزم من التجهيزات الخاصة بإستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس ، حرصا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسى جديد .