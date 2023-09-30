رحلات سياحية وفعاليات ثقافية وتوعوية لسكان الإسكان البديل بالجيزة



وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث كل الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات والأنشطة لسكان روضة أكتوبر لرفع الحس الوطنى وزيادة الوعى الثقافى والسياحى لدى الأطفال وذوويهم.

وأوضحت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أن الفعاليات شملت تنظيم رحلة معرفية لطلاب مدرسة سميرة موسى للمتحف القومى للحضارات المصرية بمنطقة الفسطاط لتعريف الأطفال بمراحل التاريخ المصرى لزيادة روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم السياحى وثقافاتهم العامة.

كما تم تنظيم عددًا من الأنشطة فى إطار المشروع الثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز روح المواطنة وإدراك المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية بالتحديات التى تواجه الوطن.