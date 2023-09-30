اشتباكات عنيفة وقصف مُتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع

تتواصل الاشتباكات "العنيفة" وعمليات القصف المدفعي المُتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت.

ودوت انفجارات قوية من محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين.

كذلك تشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي.

إلى ذلك نقلت مصادر محلية بأن مدفعية الجيش هاجمت مواقع للدعم السريع في محيط قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان ،في المناطق والأحياء الواقعة جنوب المدينة

وفي أم درمان غربي العاصمة فقد قصفت مدفعية الجيش السوداني منذ الساعات الأولى للصباح، مواقع قوات الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة وبالقرب من جسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

خارجية السودان تُوجّه اتهامات لـ "الدعم السريع" بارتكاب مجزرة في أم درمان

اتهمت "وزارة الخارجية السودانية"، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، بينما قصف الجيش مواقع هذه القوات في المدينة الرياضية بالخرطوم، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء الجمعة.

وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا اتهمت فيه الدعم السريع بـ"ارتكاب مجزرة بشرية في أم درمان (الخميس)، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي ترتكبها"، بحسب تعبيرها.