السيسي: الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. ولسه بدري أوي (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإساءة للمؤوليين لن تمر، معقبا:"مفيش حاجة بتروح عند ربنا كل كلمة كدب ربنا بيحاسب عليها".

وتابع “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، أن المسئول الذي أسيء له أو تم عمل بهتان عليه لن يمر بالساهل، ربنا لا يغفل ولا ينام".

وأضاف : "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنه الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".

وواصل السيسي: "والله العظيم لو تمن الكلام والإزدهار للأمة إنها مش تأكل وتشرب.. عاوزين التقدم والتنمية للبلاد".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.