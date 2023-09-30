السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالفيوم

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

 

أصيب 4 أشخاص اليوم  بإصابات متنوعة  في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة. أسيوط  الغربي بنطاق محافظه الفيوم باتجاه القاهرة ، اختل توازن السيارة وسقطت في الأرض الزراعية على جانب الطريق، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

بلاغ للنجدة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة طاميه ، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة. اسيوط  الغربي   بدائرة مركز طاميه بالفيوم ، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية متاخمة لطريق القاهرة. اسيوط  الغربي ، وإصابة مستقلي السيارة والذين بلغ عددهم 4 أشخاص بينهم طفلين وهم  مختار عبد الجليل مهني 68سنه ، ملك محمود مختار 11سنه ، ورغد محمود مختار 7 سنوات ، واسماء ابوبكر 37سنه ، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم  نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام ،  وتم  إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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