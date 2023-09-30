أكد الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، إن بلاده تسعى للانتصار في الحرب وتحقيق سلام مُستدام وموثوق، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقال زيلينسكي اليوم السبت، إنه بحث مع ممثلي شركات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وتركيا الإنتاج المشترك للأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.

صحفية عربية تُهاجم زيلينسكي وتصفه بـ "الفاشل من العيار الثقيل"

كتبت هديل علي في صحيفة "الوطن" السورية، أن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، خلال النزاع في كييف حولته إلى شخص فاشل ومكروه من مواطنيه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وشددت هديل، على أن الأوكرانيين لن يغفروا أبدا لرئيس نظام كييف مقتل الآلاف الذين أرسلهم إلى جبهات القتال.

وأضافت: "لن يغفر الأوكرانيون لزيلينسكي أبدا هذا العدد الهائل وغير الضروري من الضحايا، وسيلتهم القوميون المتطرفون زيلينسكي لأنه في رأيهم أهمل مصالح الدولة".

ووصفت زيلينسكي "بالفاشل من العيار الثقيل" الذي خذل أوكرانيا والغرب على حد سواء.

يُشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في 4 يونيو الماضي بألوية مدربة في "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي لكن هذا الهجوم لم يحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة على الأرض، وشاهد العالم الآليات العسكرية الغربية المحترقة في ساحات القتال، وهو ما كان له الصدى الواسع في الغرب.