مدير قوص: قرار تسكين الطلاب قضى على الصراع " التختة الأولى "

شهد طارق نورالدين ، مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم السبت مراسم طابور الصباح بمدرسة قوص الصناعية بنات بحضور هبه الفولى نائب رئيس مركز ومدينة قوص و ابوالحجاج خير مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس .

و هنأ مدير عام تعليم قوص الطالبات وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق، مؤكدا أن ملف التعليم نال الاهتمام الأكبر من القيادة السياسية سواء بإستحداث وصيانة الأبنية التعليمية من خلال المبادرة الرئاسية الأشمل و الأضخم فى تاريخ صعيد مصر " حياة كريمة " والتى أهدت مركز ومدينة قوص أكثر من ٨٠ عملية إنشائية مابين صيانة وانشاء أجنحة واستحداث مدارس وضعت قوص على خريطة التفوق الإدارى والمهنى بملف التعليم .

وأشاد طارق نور الدين ، بقرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الذى صدر بشأن التنظيم الإدارى لتسكين طلاب الصف الاول بجميع المراحل والذى حد من ظاهرة تكدس الطلاب وأولياء. الامور والصراع الابدى على " التخته الاولى " .

وفى سياق متصل زار عاطف خريشي مدير التعليم الإعدادى بإدارة قوص التعليمية، اليوم مدرسة قوص الاعداديه بنات لمتابعة سير العمل فى أول يوم دراسة ، حيث وجه الشكر لفريق عمل المدرسة على التنظيم الناجز لتسكين طالبات الصف الاول الاعدادى طبقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن .